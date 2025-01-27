Российский рынок акций впервые с 21 января «упал»

В 17:05 мск рублевый индекс Московской биржи снизился до 2897,02 пункта (-1,73%). Такое снижение зафиксировано впервые с 21 января. До этого индекс держался выше 2900 пунктов, следует из данных торговой площадки.

По данным алгоритма из брокерских приложений, сейчас наблюдается выраженный тренд на падение в динамике индекса Мосбиржи. То есть, инвесторы стали активнее продавать акции по более низким ценам. «Но это не значит, что нужно делать то же самое – решение всегда за инвестором», – говорится в сообщении.

Индекс Мосбиржи – это ключевой индикатор российского фондового рынка с 1997 года. Он рассчитывается на основе цен наиболее ликвидных акций крупнейших российских компаний. Например, туда входят акции «Газпрома», «Сбербанка», «Лукойла» и других эмитентов.