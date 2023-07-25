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Российский рядовой в одиночку уничтожил более десяти солдат ВСУ
Российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова.
«Рядовой Артем Березин в ходе контрнаступления украинских войск на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника. Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», – указано в сообщении.
Отмечается, что благодаря профессионализму мотострелков и лично рядового Артема Березина атака противника сорвалась, а российские войска продолжили держать позиции.
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