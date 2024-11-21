Рэпер Нурминский запускает новый музыкальный лейбл в родном Татарстане

Нурминский

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Известный российский рэп-исполнитель Нурминский (Альберт Шарафутдинов) запускает новый музыкальный лейбл со своей командой для продвижения талантливых артистов из Татарстана. Об этом исполнитель заявил на пресс-конференции «Татар-информа».

Рэпер Нурминский родился и вырос в селе Норма Балтасинского района. Музыкальную карьеру начал с размещения собственных треков в социальной сети VK и быстро вошел в чарты, стремительно набирая аудиторию. Согласно данным «Яндекс.Музыки», за творчеством Нурминского наблюдают почти 2 млн слушателей. В социальных сетях совокупная аудитория артиста составляет около 3 млн пользователей. Артист исполняет песни на русском и татарском языках.

«Музыкальный лейбл приобрел название «TATLANTA». «Татланта» – ищет таланты. Суть нашего лейбла заключается в том, что мы всей нашей командой хотим продвигать артистов с нашей республики и дать им шанс стать знаменитыми, такой шанс был у меня в начале карьеры. К слову, название лейбла родилось непросто: корень «тат» от слова Татарстан, а «ланта» - это зарубежный город, в котором живут наши любимые исполнители, которыми мы вдохновляемся» - пояснил рэпер Нурминский.

Артист также объяснил план работы по поиску новых артистов. Шарафутдинов сделал акцент на полной готовности команды брать ответственность за будущий успех юного исполнителя.

«У нас нет сформированного портрета идеального артиста. Нашим новым артистом может стать и парень, и девушка. Мы с командой уже продумали этапы отбора наших будущих новичков. Для начала мы объявим прослушивание и укажем, куда присылать свои материалы. Предстоит большая работа по отбору талантов, но мы готовы. Мы прослушаем каждого, кто пришлет нам свое исполнение, и я уверен, что мы найдем, за что зацепиться. Честно сказать, у нас нет точных критериев идеального будущего участника нашего лейбла. Я думаю, мы сразу поймем, почувствуем что-то, когда найдем того артиста, из которого можно сделать большую звезду. Мы совершенно никого не ограничиваем в жанрах, можете присылать материалы на татарском языке – я буду очень даже рад, я сам хорошо говорю по-татарски» - объяснил Нурминский.

Команда Нурминского состоит больше чем из 10 человек. О вопросах взаимодействия в команде нового музыкального лейбла рассказал звукоинженер Фирдавс Тагоев.

«В первую очередь мы друзья, а потом уже коллеги. В нашей команде все ребята креативные, все опытные, все знают свое дело. Каждый работает в своем направлении. У нас есть звукоинженеры, контентмейкеры, ребята, которые записывают и создают аранжировку под музыку. Есть те, кто занимается производством видео и музыкальных клипов. Мы развиты во всех направлениях и готовы открыть свои двери для будущих новичков» - прокомментировал спикер.

На вопрос о том, для чего нужно создавать музыкальный лейбл, Нурминский ответил так: «Мне бы хотелось попробовать что-то новое как опытному артисту: почему бы не найти новых артистов, и тем самым пропиарить их, себя и музыкальный лейбл. Все мы в конечном итоге больше заработаем – это также немаловажно для нового артиста. В дополнение отмечу, что с этого проекта может родиться в будущем много направлений. Например, свою карьеру я начинал с исполнения татарских песен. Когда я рос как артист, я начал развиваться и пробовать новое. Теперь я хожу на шоу, снимаюсь в фильмах и исполняю музыку на русском языке, иногда в разных жанрах. Артист должен быть разносторонним, и благодаря созданию лейбла мы готовы ему это позволить» - высказался рэпер.

Как сообщил артист, он сейчас проживает в Казани на постоянной основе, и поэтому ему будет легче работать с новыми исполнителями из Татарстана.

«Меня тянут родные края. Хочется быть рядом со своими земляками, а тем более поработать с ними над музыкой – было бы очень здорово. Я уверен, что у нас в Татарстане много талантливых ребят, мы с радостью готовы дать им возможность проявить себя. У нас есть точное представление о том, что мы можем дать новому артисту» - объяснил Шарафутдинов.

Спикер пояснил, что создание лейбла – это серьезный шаг в его карьере. Он рассказал подробности работы с будущим музыкантом, которого команда собирается найти в Татарстане.

«Как минимум месяц может понадобиться артисту, чтобы начать зарабатывать свои первые деньги с музыки. Даже если я возьму новичка с собой в тур, он уже с этого что-нибудь получит. Мы будем работать с ним, над его имиджем и исполнением, поэтому я уверен, что артист, который присоединится к нашему лейблу, «выстрелит». Мы ведь не ищем кого-то конкретного, я думаю, что если мы сделаем классный продукт, то людям будет все равно, как выглядит артист. Если он сможет зацепить слушателя своим исполнением – это огромный успех для него. Самое главное для нас – выявить среди многих претендентов яркого будущего артиста с огромным талантом и желанием» - подметил Нурминский.

Как рассказал артист, «классный продукт» - это песня, которая будет звучать отовсюду, когда все будут говорить об ее исполнителе. Рэпер сравнил такой успех со своей первой песней «Валим», которая набрала почти 200 млн просмотров.