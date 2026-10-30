Российский разработчик создал платформу для проверки совместимости ПО
Заместитель генерального директора «РЕД СОФТ» Рустам Рустамов рассказал на форуме Kazan Digital Week о проблемах совместимости отечественных операционных систем и прикладного программного обеспечения (ПО). Для автоматизации тестирования компания разработала отдельную платформу.
«Страна в состоянии перехода на отечественные технологии. Наиболее остро эти вопросы стоят для критической инфраструктуры, для госсектора. Особенно это стало актуально после 2022 года и ухода иностранных компаний. Появился новый импульс, что нужно на отечественное переходить. В процессе перехода остро стоят вопросы, чтобы инфраструткурные продукты безопасно и эффективно функционировали совместно с прикладным ПО. Особенно с российским ПО. Сейчас этот вопрос остро стоит», – сказал заместитель гендиректора.
Он также прокомментировал обсуждаемую на уровне правительства поддержку двух российских операционных систем. По мнению Рустамова, финансирование сразу двух решений не обязательно приведет к существенному увеличению затрат.
«Если вы поддерживаете одну российскую операционную систему, то две поддержать – ничего страшного не возникает. Тем более что основные российские операционные системы основаны на Linux и достаточно сильно похожи между собой», – отметил он.
По словам Рустамова, еще одна задача при переходе на отечественное ПО – оперативно выявлять уязвимости и выпускать обновления. Это увеличивает нагрузку на разработчиков прикладных программ и операторов IT-инфраструктуры.
Для автоматизации проверки совместимости «РЕД СОФТ» разработала платформу, которая позволяет тестировать программные продукты при выходе новых версий и обновлений операционных систем.
«РЕД СОФТ» – российский разработчик программного обеспечения, основанный в 2014 году. Компания выпускает операционную систему РЕД ОС, системы управления базами данных, виртуализации и другие IT-решения. Среди ее заказчиков – государственные ведомства и крупные коммерческие организации.
Международный форум Kazan Digital Week продлится в столице Татарстана с 29 по 31 октября. В этом году на событие зарегистрировалось более 21,7 тыс. участников из 76 стран.
Программа форума включает свыше 170 мероприятий, а на выставке свои разработки представят более 250 российских и зарубежных компаний и стартапов. Одной из ключевых тем форума стало создание и внедрение искусственного интеллекта как драйвера развития различных отраслей.