Российский разработчик создал платформу для проверки совместимости ПО

Заместитель генерального директора «РЕД СОФТ» Рустам Рустамов рассказал на форуме Kazan Digital Week о проблемах совместимости отечественных операционных систем и прикладного программного обеспечения (ПО). Для автоматизации тестирования компания разработала отдельную платформу.

«Страна в состоянии перехода на отечественные технологии. Наиболее остро эти вопросы стоят для критической инфраструктуры, для госсектора. Особенно это стало актуально после 2022 года и ухода иностранных компаний. Появился новый импульс, что нужно на отечественное переходить. В процессе перехода остро стоят вопросы, чтобы инфраструткурные продукты безопасно и эффективно функционировали совместно с прикладным ПО. Особенно с российским ПО. Сейчас этот вопрос остро стоит», – сказал заместитель гендиректора.

Он также прокомментировал обсуждаемую на уровне правительства поддержку двух российских операционных систем. По мнению Рустамова, финансирование сразу двух решений не обязательно приведет к существенному увеличению затрат.

«Если вы поддерживаете одну российскую операционную систему, то две поддержать – ничего страшного не возникает. Тем более что основные российские операционные системы основаны на Linux и достаточно сильно похожи между собой», – отметил он.

По словам Рустамова, еще одна задача при переходе на отечественное ПО – оперативно выявлять уязвимости и выпускать обновления. Это увеличивает нагрузку на разработчиков прикладных программ и операторов IT-инфраструктуры.

Для автоматизации проверки совместимости «РЕД СОФТ» разработала платформу, которая позволяет тестировать программные продукты при выходе новых версий и обновлений операционных систем.