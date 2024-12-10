Российский разработчик аналога Starlink планирует реализовать проект в 2027 году. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе компании «Бюро 1440», которая является разработчиком и оператором той самой отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.

«Формирование низкоорбитальной группировки Бюро 1440 и запуск коммерческого сервиса запланированы на 2027 год. Пользователи смогут получить доступ к цифровым услугам с качеством интернета, сопоставимым с наземными сетями благодаря работе Бюро 1440 с операторами мобильных и локальных сетей, а также напрямую от Бюро 1440», – сообщили в пресс-службе аэрокосмической компании.

Проект реализуется для того, чтобы предоставить широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты, в том числе там, где отсутствует наземная связь. Например, в удаленных и труднодоступных поселениях, на транспорте, на объектах промысла и добычи.

Накануне глава «Роскосмоса» анонсировал запуск аналога Starlink к 2030 году.