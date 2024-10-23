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Российский противоопухолевый препарат прошел первую проверку
Первый российский противоопухолевый препарат успешно прошел первую проверку на безопасность и эффективность в подавлении роста опухоли молочной железы. Он создан на основе генно-модифицированного онколитического вируса.
Сначала врачи однократно вводили его разным пациентам, а потом изучали реакцию организма на многократное введение. Испытания подтвердили, что препарат не токсичен и безопасен для пациенток.
Как сообщили РИА Новости, он вызывает положительный терапевтический эффект. В проверке препарата участвовали пациентки с явным прогрессирующем раком молочной железы. После применения препарата у 55% женщин наблюдалось уменьшение размеров опухоли и стабилизацию процесса.
Препарат разработан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром «Вектор» Роспотребнадзора в партнерстве с ООО «Онкостар» (резидент «Сколково»).
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