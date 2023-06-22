Российский посол заявил, что США должны заняться восстановлением Украины

Соединенные Штаты несут ответственность за события на Украине, поэтому именно им стоит заняться восстановлением страны. Об этом заявил сегодня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом он ответил на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее заявлял, что России придется оплатить восстановление Украины.

Антонов подчеркнул, что конфликт на Украине стал «следствием многолетних и целенаправленных усилий Соединенных Штатов по созданию очага напряженности» рядом с Россией, превращая Киев в антагониста Москвы.

«Поддержав антиконституционный переворот в Киеве в 2014 году, Вашингтон и западные страны спровоцировали кризис, продолжающийся уже девять лет <...>. Теперь США еще активнее занимаются разжиганием противостояния. Накачивают республику мощными вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы», — приводится его заявление в телеграм-канале российской дипмисиии.