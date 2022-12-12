Российский посол: Королевской семье рекомендовано не контактировать с дипломатами из РФ

Членам королевской семьи Великобритании предписано не поддерживать контакты с Россией. Об этом в интервью «Известиям» рассказал российский посол в королевстве Андрей Келин.

На вопрос, связывались ли две стороны после ухода из жизни королевы Елизаветы II, собеседник ответил: «Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством».

Келин резюмировал, что отношения Москвы и Лондона «находятся на очень низком уровне», хотя начали они ухудшаться еще в 2018 году — после дела Скрипалей.

«Если до 24 февраля сохранились контакты в деловых областях — в гуманитарных и экономических, — то после Лондон свернул практически все отношения, кроме двусторонних дипломатических», — рассказал посол.

Он пояснил, что разрыв дипломатических отношений — это крайняя мера, за которой остаются лишь военные. Келин отметил, что это не в интересах ни Лондона, ни Москвы. .