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Российский поэт-песенник Олег Гегельский погиб на СВО
Поэт, автор стихотворений для песен артистов российской эстрады Олег Гегельский погиб на СВО.
Как сообщает ТАСС, он получил смертельное ранение во время выполнения боевых задач. Гегельский ехал на машине и попал под артиллерийский обстрел.
Поэт погиб в возрасте 60 лет, у него остался 10-летний сын.
Он подписал военный контракт в сентябре 2024 года. Гегельский служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
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