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СВО 6 января 2025 09:28

Российский поэт-песенник Олег Гегельский погиб на СВО

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Поэт, автор стихотворений для песен артистов российской эстрады Олег Гегельский погиб на СВО.

Как сообщает ТАСС, он получил смертельное ранение во время выполнения боевых задач. Гегельский ехал на машине и попал под артиллерийский обстрел.

Поэт погиб в возрасте 60 лет, у него остался 10-летний сын.

Он подписал военный контракт в сентябре 2024 года. Гегельский служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

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