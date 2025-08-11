Российский писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море

Умер писатель, переводчик и журналист Евгений Чижов на 59-м году жизни, сообщил его друг Дмитрий Данилов.

«Сегодня ушел из жизни мой близкий друг, прекрасный писатель Евгений Чижов (Соминский). Утонул в Балтийском море. Очень дорогой для меня человек. Эта потеря — дыра в душе, которая не зарастет никогда. Женя, дорогой, покойся с миром. Всегда буду помнить тебя», – написал он в своем телеграм-канале.

Евгений Чижов родился 29 октября 1966 года в Москве. Окончил юридический факультет МГУ.

Как пишет РИА Новости, в 1997-м журнал «Соло» опубликовал его первое произведение — повесть «Бесконечный праздник». Среди других известных работ писателя — «Перевод с подстрочника», «Темное прошлое человека будущего».