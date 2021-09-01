Российский нападающий Герман Онугха перешел в казанский «Рубин»

Герман Онугха

Фото: fckrasnodar.ru

Футбольный клуб «Рубин» арендовал до конца нынешнего сезона 25-летнего российского нападающего Германа Онугху. Права на игрока принадлежат датскому клубу «Вайле», при этом казанцы согласно арендному соглашению имеют право выкупа игрока.

Герман Онугха родился 6 июля 1996 года в Москве. Выступал за «Зенит» (Пенза), «Волгарь» (Астрахань), «Краснодар», «Краснодар-2», «Тамбов», «Вайле» (Дания), «Крылья Советов» (Самара).

В РПЛ на счету игрока 17 матчей и 4 гола, сообщает пресс-служба ФК «Рубин».