Происшествия 18 февраля 2026 09:42

Российский морпех рассказал, как сбил дрон ВСУ рюкзаком

Командир взвода морской пехоты ВС РФ с позывным «Кейбер» рассказал, что смог сбить дрон ВСУ рюкзаком. Об этом пишет РИА Новости.

По словам морпеха, это случилось, когда он перемещался по открытой местности, где бойцов часто подстерегают дроны, ждущие в засаде. Затем они пикируют и взрываются.

«У меня был рюкзак штурмовой, там БК (боекомплект – прим. Т-и) и автомат. Из автомата начал стрелять по ней (по «птичке», дрону – прим. Т-и). Вижу, что не попадаю, а она заходит, кружит. И она как раз спикировала на меня. А я рюкзаком на отмашку и, получается, как раз по ней попал. Она сработала, но меня не ранило. Все осколки прошли мимо», – рассказал боец.

После этого «Кейбер» продолжил выполнять боевую задачу.

#СВО #дроны #беспилотная опасность
