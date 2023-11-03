Российский молодежный оркестр дал концерт в столице Татарстана

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня в казанском Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева прошел концерт Российского национального молодежного оркестра.

Оркестр был создан в 2018 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Это крупнейший молодежный проект в области отечественной оркестровой культуры, в роли куратора выступает Московская филармония. Артисты позиционируют себя как большая семья, которая готова учить, помогать и работать друг с другом.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Много положительных сторон, что мы работаем без постоянного дирижера: с одной стороны, оркестр гибко реагирует на просьбы нового дирижера, оркестр привыкает к разному виденью того или иного произведения, с другой стороны — это положительные эмоции для самого дирижера, который приходит впервые знакомиться с тем или иным произведением и начинает, не нарушая привычные коллективу шаблоны, выстраивать архитектонику произведения заново», — рассказал арт-директор оркестра Илья Репенак.

Елена Таросян, солистка и первая скрипка оркестра, пояснила, что каждое лето проводится жесткий конкурс, по результатам которого люди попадают в оркестр. По словам скрипачки, очень много музыкантов хотят попасть к ним.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«На конкурсе Чайковского при огромной поддержке Московской филармонии мне посчастливилось выступать на [скрипке] Страдивари. Это был мой первый опыт на таком выдающемся инструменте», — заметила Таросян.

Сейчас солистка пытается совмещать оркестровую деятельность с сольной и еще преподавать.

«Концерт мне понравился, артисты полностью отдали себя публике и музыке, тут больше и говорить нечего», — поделилась впечатлениями одна из присутствующих.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Оркестр отыграл симфоническую сюиту «Испанское каприччио» Николая Римского-Корсакова, симфоническую сюиту из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и ряд других произведений.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр — самый молодой оркестр страны, в этом сезоне он отмечает свой пятый день рождения. Несмотря на юный возраст, Молодежный оркестр уже стал неотъемлемой частью российской концертной жизни. За пять лет он провел более 230 концертов, выступил в 34 городах разных уголков страны, — от Владивостока до Пскова, от Ростова-на-Дону до Салехарда. Казань — 35-я точка на карте гастролей коллектива.