Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик Orion над Баренцевым морем

Россия подняла в воздух истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил Северного флота, обнаружив приближающийся к границе самолет базовой патрульной авиации P-3C Orion ВВС Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В сообщении Национального центра управления обороной отмечается, что воздушная цель была замечена над акваторией Баренцева моря. Идентифицировал ее уже экипаж российского истребителя.

«В результате профессиональных действий экипажа истребителя обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна. <…> Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — заявили в Минобороны.

Кроме того, в военном ведомстве заметили, что полет истребителя «выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами» — «без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства».