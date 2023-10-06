Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом ВМС США над Норвежским морем

Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Норвежского моря воздушную цель, которая приближалась к государственной границе РФ, сообщили в Минобороны.

Чтобы ее опознать и недопустить нарушения границ, в воздух подняли истребитель МиГ-31, находящийся в составе дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Экипаж истребителя определил, что это самолет патрульной авиации ВМС США Р-8А «Посейдон».

Когда российский истребитель приблизился, самолет США выполнил разворот. Нарушения границы допущено не было.