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Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом ВМС США над Норвежским морем
Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Норвежского моря воздушную цель, которая приближалась к государственной границе РФ, сообщили в Минобороны.
Чтобы ее опознать и недопустить нарушения границ, в воздух подняли истребитель МиГ-31, находящийся в составе дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
Экипаж истребителя определил, что это самолет патрульной авиации ВМС США Р-8А «Посейдон».
Когда российский истребитель приблизился, самолет США выполнил разворот. Нарушения границы допущено не было.
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