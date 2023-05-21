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Российский МИД заявил, что G7 необратимо деградировала
«Группа семи», некогда представлявшая собой объединение, которое координировало позиции по разным вопросам мировой повестки дня, сейчас «необратимо деградировала». Об этом заявили в российском МИД, комментируя прошедший в Хиросиме саммит G7.
«<...> теперь она необратимо деградировала. Превратилась в „инкубатор“, где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.
В МИД заявили, что основным итогом встречи стал набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера. В очередной раз результатом саммита G7 стали «политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях».
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