Российский МИД заявил, что G7 необратимо деградировала

«Группа семи», некогда представлявшая собой объединение, которое координировало позиции по разным вопросам мировой повестки дня, сейчас «необратимо деградировала». Об этом заявили в российском МИД, комментируя прошедший в Хиросиме саммит G7.

«<...> теперь она необратимо деградировала. Превратилась в „инкубатор“, где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что основным итогом встречи стал набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера. В очередной раз результатом саммита G7 стали «политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях».