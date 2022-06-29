Российский МИД вызвал представителя Норвегии из-за неприемлемого решения по Шпицбергену

В МИД России вызвана поверенная в делах Норвегии Сольвейг Россебе. Причиной стал отказ норвежских властей пропускать грузы на Шпицберген, заявили в ведомстве.

«Заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов, предназначенных для обеспечения работы ФГУП „Государственный трест „Арктикуголь““», — отмечает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Ограничение на транспортировку грузов было принято в конце апреля, из-за чего на границе были заблокированы критически важные товары, необходимые для деятельности треста и генконсульства России на Шпицбергене. Это в том числе медоборудование, стройматериалы и запчасти для транспорта.

Министерство иностранных дел России потребовало разрешить сложившуюся ситуацию и предупредило об ответных мерах в случае отказа. Тем не менее вчера стало известно, что заявка Москвы была отклонена.