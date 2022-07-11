Российский МИД предложил запретить работу транспортных компаний Литвы

Россия может сократить поставки грузов в ЕС в ответ на ограничение транзита в Калининградскую область и запретить работу литовских транспортных компаний в стране. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

Ограничение затронет автотранспортные компании, которые занимаются грузоперевозками, в том числе из России в Калининградскую область и обратно, пояснил дипломат. Такие действия можно предпринять в ответ на прекращение Вильнюсом транзита в Калининградскую область, считает Рябоконь. По его мнению, это будет «чувствительно» для литовской экономики.

«Это очень большая часть их валового продукта, они приносят в бюджет в виде налогов, отчислений», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня, под ограничение попало до 50% номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Санкции страны Запада ужесточили после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе.