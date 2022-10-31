Российский МИД обратился к Зеленскому из-за обстрелов атомной станции в Запорожье

Киев планирует вернуть под свой контроль Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС) и по этой причине продолжает атаковать ее критическую инфраструктуру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Атаки украинских военных угрожают Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч мирных граждан, подчеркнула она.

«Призываем режим [украинского Президента Владимира] Зеленского и его западных спонсоров прекратить безрассудные и грозящие аварией провокации в отношении ЗАЭС, которые могут привести к самым серьезным последствиям», – приводятся слова Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Она напомнила, что 29 октября ВСУ обстреляли из артиллерийских систем инфраструктурные объекты Энергодара, где находится ЗАЭС. В этот же день ВСУ предприняли попытку форсировать Каховское водохранилище для высадки на левый берег Днепра речного десанта. Делается это с целью захвата ЗАЭС и создания плацдарма для обеспечения наступательных действий своих главных сил на этом направлении, подчеркивает Захарова.

Атаки ВСУ отбили российские военные, потопив один из катеров. «В настоящее время объект работает в штатном режиме, все системы исправны, радиационный фон в норме», – добавила представитель дипведомства.

Напомним, ЗАЭС — это самая крупная станция в Европе, оснащенная шестью энергоблоками с реакторами ВВЭР-1000/320. Регулярно подвергается обстрелам, в которых Киев и Москва обвиняют друг другу. При этом с 28 февраля станция находится под контролем российских военных.