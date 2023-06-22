Российский МИД назвал неуместным участие Макрона в саммите БРИКС

Россия донесла до партнеров в Южно-Африканской Республике, что считает неуместным участие французского Президента Эмманюэля Макрона в саммите БРИКС. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы послали сигнал о том, что при всем уважении к прерогативам принимающей стороны приглашать тех или иных гостей нужно исходить из того, что БРИКС – это объединение государств, в принципиальном плане отрицающих односторонние санкции как метод решения внешнеполитических задач, – пояснил замминистра. – И понятно, что, с учетом этого неуместность появления представителей коллективного Запада там просто очевидна».

Саммит должен пройти 22-24 августа в Йоханнесбурге. Южно-Африканская Республика выступает председателем в объединении.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна по итогам переговоров в южноафриканской столице с Наледи Пандор заявила, что Эмманюэль Макрон может рассмотреть возможность участия в работе саммита БРИКС при поступлении приглашения.