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Российский МИД назвал неуместным участие Макрона в саммите БРИКС
Россия донесла до партнеров в Южно-Африканской Республике, что считает неуместным участие французского Президента Эмманюэля Макрона в саммите БРИКС. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Мы послали сигнал о том, что при всем уважении к прерогативам принимающей стороны приглашать тех или иных гостей нужно исходить из того, что БРИКС – это объединение государств, в принципиальном плане отрицающих односторонние санкции как метод решения внешнеполитических задач, – пояснил замминистра. – И понятно, что, с учетом этого неуместность появления представителей коллективного Запада там просто очевидна».
Саммит должен пройти 22-24 августа в Йоханнесбурге. Южно-Африканская Республика выступает председателем в объединении.
Ранее глава французского МИД Катрин Колонна по итогам переговоров в южноафриканской столице с Наледи Пандор заявила, что Эмманюэль Макрон может рассмотреть возможность участия в работе саммита БРИКС при поступлении приглашения.
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