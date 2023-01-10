Российский МИД назвал главный политический кошмар Запада

Динамично развивающиеся отношения России и Азии являются «главным политическим и экономическим кошмаром для Запада». При этом для них не важно, укрепляются ли эти отношения на фоне СВО, или по другим причинам, рассказал в интервью «Известиям» замглавы российского МИД Анатолий Руденко.

Он напомнил, что западные политики даже наносят визиты в страны Азии, чтобы уговорить их руководство свернуть программы сотрудничества с Москвой, а те, в свою очередь, «выстраиваются в очередь», чтобы попасть в ШОС.

«У оппонентов России и раньше не получалось нам в этом плане помешать, а 2022 год, который с точки зрения мировой политики и экономики многое расставляет по своим местам, в том числе в контексте определения контуров будущего мироустройства, показывает: сегодня мир мыслит иными понятиями и не желает следовать навязываемым Западом правилам игры», — заметил Руденко.

По его мнению, Азия предпочитает Россию Западу, не желая подпитывать ни политические и экономические амбиции Вашингтона, ни разбрасываться ресурсами на блоковые схемы.