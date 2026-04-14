Российский лыжник Коростелев: «Из диалогов с FIS понял, что нас ждут в следующем сезоне»

Участник зимних Олимпийских игр – 2026, российский лыжник Савелий Коростелев поделился ожиданиями от будущего международного сезона, а также высказал предположение о возможности восстановления прав россиян на мировой арене.

– Уже сейчас вы говорите о планах на будущий сезон, подготовке к следующему олимпийскому циклу. Сомнений в получении нейтрального статуса нет?

– Думаю, 100-процентной информации сейчас нет ни у кого. Но из диалогов с FIS понял, что нас ждут в следующем сезоне. Не могу заранее сказать, как все сложится. Просто надеюсь, что нас станет больше. А может, и нейтральный статус во что-то большее перерастет.

– Соперники тоже ждут?

– Да, конечно. Общаюсь с иностранцами. Все понимают, что это уже свершившийся факт — возвращение российских лыжников началось, и обратно откатываться никто не планирует, – сказал Коростелев пресс-службе ОКР (Олимпийского комитета России).

На ОИ-26 в Италии Савелий Коростелев показал 15-й результат на дистанции 10 км свободным стилем, 5-й – в масс-старте на 50 км и 4-й – в скиатлоне (10 + 10 км), но не прошел квалификацию классического спринта, заняв 35-е место.

В рамках девятого этапа Кубка мира в Лахти 22-летний лыжник завоевал «бронзу» в гонке классическим стилем на 10 км с раздельным стартом. Это стало наивысшим достижением Коростелева на международном уровне в сезоне 2025/26.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева являются единственными российскими лыжниками, получившими нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Оба спортсмена представляют Республику Татарстан во всероссийских стартах.

Ранее Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв встретился с российскими олимпийцами, выступавшими в Италии, и вручил участникам олимпиады, их тренерам и представителям спортивных федераций памятные подарки.