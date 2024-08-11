Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российский летчик рассказал, какой «сюрприз» подготовлен для F-16 на Украине
ВС России есть чем ответить на истребители F-16, поставленные Западом ВСУ. Об этом рассказал замкомандира гвардейского истребительного авиаполка, передает телеканал «Звезда».
«Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут еще сюрпризы...» – рассказал летчик.
Он отметил, что название усовершенствованной ракеты пока держится в секрете, но известно о том, что у снаряда повышена точность и улучшена работа по маневрирующим целям. Летчик резюмировал, что при появлении самолетов у противника появятся и новые средства противодействия.
В начале августа киевский режим подтвердил, что ВСУ получили первые истребители F-16 от западных союзников. Всего США обещали передать Киеву 79 истребителей. Президент России Владимир Путин отмечал, что в зоне проведения спецоперации эти самолеты ждет такая же судьба, как и танки Leopard.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»