ВС России есть чем ответить на истребители F-16, поставленные Западом ВСУ. Об этом рассказал замкомандира гвардейского истребительного авиаполка, передает телеканал «Звезда».

«Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут еще сюрпризы...» – рассказал летчик.

Он отметил, что название усовершенствованной ракеты пока держится в секрете, но известно о том, что у снаряда повышена точность и улучшена работа по маневрирующим целям. Летчик резюмировал, что при появлении самолетов у противника появятся и новые средства противодействия.

В начале августа киевский режим подтвердил, что ВСУ получили первые истребители F-16 от западных союзников. Всего США обещали передать Киеву 79 истребителей. Президент России Владимир Путин отмечал, что в зоне проведения спецоперации эти самолеты ждет такая же судьба, как и танки Leopard.