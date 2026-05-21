Российский криптоинвестор, пропавший в Таиланде, найден в братской могиле

Российского криптоинвестора и бойца тайского бокса Максима Гарбузова, пропавшего в Таиланде, нашли в братской могиле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу российских волонтеров в Таиланде Светлану Шерстобоеву.

«Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга найден все в той же братской могиле в Бангкоке, где захоронены невостребованные тела иностранцев», – рассказала собеседница агентства.

Мужчина пропал в начале 2026 года. Гарбузова искали и волонтеры, и полиция. Тем не менее, найти его сразу не смогли.

«Почему полиция не нашла? Ответ простой. Полицейские неверно записали фамилию погибшего», – сказала волонтер.