Происшествия 21 мая 2026 16:51

Российский криптоинвестор, пропавший в Таиланде, найден в братской могиле

Российского криптоинвестора и бойца тайского бокса Максима Гарбузова, пропавшего в Таиланде, нашли в братской могиле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу российских волонтеров в Таиланде Светлану Шерстобоеву.

«Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга найден все в той же братской могиле в Бангкоке, где захоронены невостребованные тела иностранцев», – рассказала собеседница агентства.

Мужчина пропал в начале 2026 года. Гарбузова искали и волонтеры, и полиция. Тем не менее, найти его сразу не смогли.

«Почему полиция не нашла? Ответ простой. Полицейские неверно записали фамилию погибшего», – сказала волонтер.

«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

