Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей

Центральный аппарат Российского Красного Креста совместно с Правительством Республики Татарстан завершают сбор средств для пострадавших во время стрельбы в казанской гимназии №175, открытый 11 мая. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По ее данным, на 14:00 17 мая собрано 73 165 384 рубля. В настоящее время составляется список потребностей пострадавших и их семей.

«Все средства будут направлены на адресную помощь семьям по их индивидуальным потребностям, на организацию отдыха и санаторно-курортного лечения, на реабилитацию пострадавших. При необходимости погибшим в этой трагедии будут установлены памятники. В долгосрочном периоде школьникам и педагогам будет оказываться психосоциальная поддержка, а в гимназии 175 планируем создать рекреационные зоны и комнаты психологической разгрузки. Также сейчас обсуждается вопрос с Правительством Татарстана и соответствующими банками о помощи в погашении имеющихся кредитов», — пояснил Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил благодарность группе Сбербанк и Российскому Красному Кресту: «В это непростое время мы чувствуем всеобщую поддержку, от наших партнеров, коллег, от всех жителей нашей страны. Хочу сказать искренние слова благодарности каждому, кто не остался равнодушным к нашей беде».

Отчет о расходовании средств будет публиковаться ежемесячно на сайте Российского Красного Креста. СберБанк оперативно обеспечил организацию сбора средств на счет РКК, в том числе удобный и быстрый платеж через СберБанк Онлайн, а также максимальное информирование жителей РФ о возможности помочь.