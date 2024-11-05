Российский Красный Крест будет выдавать нагрудные знаки за регулярное донорство

Российский Красный Крест (РКК) планирует с 2025 года вручать нагрудные знаки за определенное количество донаций в регионах России. Об этом заявил председатель РКК Павел Савчук.

«Нагрудные знаки за 10, 20 и 30 донаций при поддержке ФМБА мы надеемся реализовывать во всех регионах нашей страны», – цитирует РИА Новости.

Кроме того, как отметил Савчук, представители РКК и дальше будут «оказывать поддержку всем участникам донорского сообщества, реализовывать комплекс мер по поддержке инициативных групп общественных организаций, инициативных групп на предприятиях, в трудовых коллективах».