Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российский Красный Крест будет выдавать нагрудные знаки за регулярное донорство
Российский Красный Крест (РКК) планирует с 2025 года вручать нагрудные знаки за определенное количество донаций в регионах России. Об этом заявил председатель РКК Павел Савчук.
«Нагрудные знаки за 10, 20 и 30 донаций при поддержке ФМБА мы надеемся реализовывать во всех регионах нашей страны», – цитирует РИА Новости.
Кроме того, как отметил Савчук, представители РКК и дальше будут «оказывать поддержку всем участникам донорского сообщества, реализовывать комплекс мер по поддержке инициативных групп общественных организаций, инициативных групп на предприятиях, в трудовых коллективах».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»