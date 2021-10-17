Российский космонавт Сергей Рыжиков встретился со школьниками Бавлов

Уроженец Бугульмы, Герой Российской Федерации космонавт Сергей Рыжиков встретился сегодня с учениками бавлинской школы №7 и рассказал о том, что даже очень смелые мечты можно воплотить в жизнь.

Космонавт Сергей Рыжиков встретился с бавлинскими школьниками. Фото: © предоставлено «Бавлы-информом»

Руководитель райисполкома Ильяс Гузаиров поблагодарил гостя и поприветствовал собравшихся: «Благодарим Сергея Николаевича, что смог найти время в своем плотном графике и приехать к нам. Нам приятно, что такой уникальный человек, Герой России, пообщается с нашими школьниками и расскажет, как важно достигать поставленных целей. Пользуясь случаем, поздравляю всех пап с Днем отцов».

Руководитель райисполкома Ильяс Гузаиров поблагодарил гостя и поприветствовал собравшихся. Фото: © предоставлено «Бавлы-информом»

После просмотра фильма о подготовке космонавтов к полетам общение стало более неформальным. Так, Рыжиков рассказал, что перед каждым полетом по традиции каждый космонавт высаживает на Байконуре дерево и выросла уже целая аллея. Кроме того, Герой России поделился тем, что с признаками внеземной цивилизации пока не встречался.

Для всех, кто был и не был на встрече, Сергей Рыжиков оставил памятную запись в журнале гостей школы.

Сергей Рыжиков оставил памятную запись в журнале гостей школы. Фото: © предоставлено «Бавлы-информом»

Рыжиков совершал полеты в космос в качестве командира экипажа пилотируемых кораблей «Союз МС-02», «Союз МС-17», он был участником основных космических экспедиций МКС.