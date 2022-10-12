Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС

Космонавт Сергей Прокопьев принял командование Международной космической станцией. Об этом сообщается в телеграм-канале «Роскосмоса».

В присутствии всего экипажа бывший командир станции – астронавт ESA Саманта Кристофоретти передала коллеге символический ключ, церемония завершилась традиционными ударами в корабельный колокол.

В ночь со среды на четверг пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого будет находиться экипаж Crew-4, покинет МКС для возвращения на Землю. Астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и Саманта Кристофоретти должны приводниться в Атлантическом океане.