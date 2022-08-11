Российский космонавт принял участие в посадке памятных деревьев в Агрызском районе

С жителями Агрыза встретился российский летчик-космонавт Александр Лазуткин, который в течение полугода жил и работал на орбите Земли. Он встретился со школьниками и принял участие в посадке памятных деревьев, пишут «Агрызские вести».

Встречу приурочили ко Дню города Агрыза, инициатором выступил местный исполком. Увидеть легендарную личность пришли школьники, представители трудовых коллективов, ветераны. Во время интересного и содержательного разговора зрители проявляя большую активность, задавали многочисленные вопросы.

Так, выяснилось, что самой любимой книгой Александра Лазуткина в детстве была «Незнайка на Луне». «Я даже пробовал изобрести прибор невесомости по примеру Знайки», — вспомнил он.

Александр Лазуткин окончил Московский авиационный институт по специальности «инженер-механик», но инженером быть не хотел. «Однако события, произошедшие впоследствии, кардинально изменили мое мнение», — признался он. Космонавт имел ввиду нештатные ситуации, которые возникают во время полета. Это пожар на орбитальной станции и ее разгерметизация в результате столкновения с кораблем «Прогресс». Тогда эти дисциплины ему очень пригодились.

На вопрос, как стать космонавтом, ответ был прост и лаконичен. «Для этого надо быть умным и здоровым. Но при этом космонавт — очень тяжелая профессия», — добавил Александр Лазуткин.

В этот день финалисты всероссийского конкурса «К звездам» получили дипломы из рук космонавта. Встречи с Александром Лазуткиным прошли также в деревнях Варклед-Бодья и Пелемеш. Космонавт принял участие в посадке памятных деревьев.