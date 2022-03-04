Российский корабль после аварии в Японском море доставили в корейский порт

Российское судно «Гранит», которое потерпело аварию в Японском море, на буксире прибыло в южнокорейский порт Пусан для ремонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.

«„Гранит“ в 12.00 (5.00 по Москве) привели в порт Пусан, он будет поставлен к причалу для производства ремонта главного двигателя», — отметил собеседник агентства.

Днем 2 марта теплоход с 15 членами экипажа и более 1 тыс. тонн генерального груза на борту днем в среду потерял ход в Японском море в 16 милях от южнокорейского порта Ульсан.

На помощь пришел южнокорейский морской буксир, который помог российскому судну добраться до порта.