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Российский книжный союз и Университет Иннополис договорились о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня в Казани Российский книжный союз и Университет Иннополис. Церемония подписания прошла в ходе фестиваля-форума «Литературный флагман России» в Казанском художественном училище имени Фешина.
Документ подписями скрепили президент Российского книжного союза Сергея Степашин и заместитель директора Университета Иннополис Искандер Бариев.
Соглашение предполагает сотрудничество в ходе реализации совместных образовательных программ по таким сферам подготовки, как издательское дело, филология, реклама и связи с общественностью. Взаимодействие будет нацелено на повышение качества образования, расширение возможностей для переобучения работающих специалистов, содействие росту привлекательности образовательных программ и престижа профессий.
В дальнейшем планируется проведение совместных научных исследований, организация семинаров, круглых столов и других мероприятий.
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