Российский клуб отстранили от игр в Азиатской хоккейной лиге по политическим мотивам

Хоккейный клуб «Сахалин» отстранен от участия в предстоящем сезоне Азиатской хоккейной лиги (АХЛ) из-за сложившейся политической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«По итогам заседания руководством АХЛ по согласованию с командами было принято решение отстранить нас от участия в турнире сезона-2022/2023 с формулировкой "в связи с политической обстановкой"», – говорится в заявлении дальневосточного клуба.

Стоит отметить, что «Сахалин» был создан в 2013 году по поручению Президента РФ Владимира Путина. Долгое время клуб являлся единственным российским представителем АХЛ.

В сезоне-2018/2019 российская команда завоевала звание чемпиона АХЛ. В разное время в турнире принимали участие команды из Японии, Южной Кореи и Китая.