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Религия
13 мая 2022  16:28
Рифат Каюмов

Российский исламский институт проводит конкурс фотографий на национальную тематику

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В рамках празднования 1100-летия принятия ислама государством Волжская Булгария Российский исламский институт (РИИ) объявляет конкурс на лучшую фотоработу, отражающую национальную жизнь и ценности. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая кафедрой журналистики РИИ Айгуль Гильманова.

«Работы принимаем до 31 мая. Участников разделили по категориям 12-20 лет и 20-60 лет. Победителей ожидают ценные призы», — сообщила она.

Участникам в первой возрастной категории предложено испытать себя в номинации «Природа родного края» и «Национальные праздники в моей семье», а в категории 20-60 лет участники могут отправлять свои работы в номинациях «Мечети Татарстана» и «Национальные праздники мусульманских народов России».

Цель фотоконкурса — воспитание у участников нравственных и эстетических чувств, создание художественного и эстетического понимания исторического наследия родного края, а также патриотическое воспитание молодежи.
Работы принимаются по электронному адресу konkursrii@yandex.ru.

 

#1100-летие принятия ислама #конкурс #фотоконкурс
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