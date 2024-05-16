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Российский «Искандер» снес командный пункт ВСУ под Харьковом
Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили командный пункт бригады украинской армии в Харьковской области. Видео предоставило Министерство обороны.
«Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склад с боекомплектом и около 50 украинских военнослужащих», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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