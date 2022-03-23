Российский гроссмейстер Сергей Карякин объявил о намерении создать альтернативу FIDE

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что намерен создать собственную альтернативу Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщают «РИА-Новости».

По словам шахматиста, в новую организацию будут приглашены постоянные спонсоры, а победы в соревнованиях будут сопровождаться хорошими призовыми.

«После этих событий я принял твердое решение, что буду максимально стараться вместе со своими друзьями, коллегами, единомышленниками создавать новую организацию как альтернативу FIDE. Даже если они потом извинятся, даже если они меня возьмут обратно на турнир претендентов, я буду создавать свою организацию. Мы создадим хорошую, профессиональную команду, будем работать с постоянными спонсорами. Все хорошее, что делает FIDE, я говорю про розыгрыш чемпионата мира, про проведение турниров, мы это все перенесем в свою организацию с большим призовым фондом. Мы будем ждать всех, кто захочет», – заявил Карякин.

Напомним, ранее FIDE отстранила российского гроссмейстера на шесть месяцев, из-за чего он пропустит турнир претендентов, который пройдёт в Испании летом этого года.