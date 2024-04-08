Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российский «Град» уничтожил РСЗО Vampire, из которой обстреливали Белгородскую область
Российские артиллеристы с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили РСЗО Vampire, из которой несколько дней обстреливались населенные пункты Белгородской области, передает ТАСС.
«В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника. В этот раз один из расчетов РСЗО "Град" уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области», – указывается в сообщении.
Уточняется, что после получения точных координат нахождения РСЗО противника расчет «Града» в кратчайшие сроки занял позицию и нанес удар по цели.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»