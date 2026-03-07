Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу Паралимпиады в скоростном спуске

Фото: paralymp.ru

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх-2026, которые проходят в Италии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Спортсмен выступал в классе LW6/8-2 для атлетов с поражением части руки. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 18,40 секунды. Победителем стал швейцарский горнолыжник Робин Куше с результатом 1 минута 17,79 секунды. Второе место занял представитель Франции Артур Боше, уступивший лидеру 0,61 секунды.

Эта награда стала второй для сборной России на нынешней Паралимпиаде. Ранее в тот же день бронзу в скоростном спуске выиграла российская горнолыжница Варвара Ворончихина.

Бугаеву 28 лет. Медаль в Италии стала для него четвертым паралимпийским золотом в карьере. Ранее он выигрывал соревнования по слалому и суперкомбинации на Зимних Паралимпийских играх-2014 в Сочи. На тех же Играх спортсмен также завоевал серебряные медали в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте.

На Зимних Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане Бугаев стал победителем в суперкомбинации и занял второе место в гигантском слаломе.

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпийских играх с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России.

Паралимпийские игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов.