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Спорт
29 декабря 2021  10:10
Артур Халилуллов

Российский футболист отреагировал на возможный трансфер в «Реал»

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Игрок московского «Динамо» Арсен Захарян отреагировал на слухи о возможном трансфере в мадридский «Реал». Ранее в СМИ появились слухи об интересе испанского гранда к российскому  футболисту.  По данным источников, стоимость перехода оценивается в 20 млн евро.

«Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в «Инстаграм», увидел, что «Реал», типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут», — цитирует Захаряна «Чемпионат».

В этом сезоне Захарян дебютировал за сборную России по футболу. В 17 матчах этого сезона РПЛ на его счету 4 гола и 5 результативных передач. По итогам первой части чемпионата «Динамо» занимает второе место в таблице российского чемпионата, отставая от питерского «Зенита» на два очка.

#Футбол #Реал Мадрид #динамо
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