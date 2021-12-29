Российский футболист отреагировал на возможный трансфер в «Реал»

Игрок московского «Динамо» Арсен Захарян отреагировал на слухи о возможном трансфере в мадридский «Реал». Ранее в СМИ появились слухи об интересе испанского гранда к российскому футболисту. По данным источников, стоимость перехода оценивается в 20 млн евро.

«Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в «Инстаграм», увидел, что «Реал», типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут», — цитирует Захаряна «Чемпионат».

В этом сезоне Захарян дебютировал за сборную России по футболу. В 17 матчах этого сезона РПЛ на его счету 4 гола и 5 результативных передач. По итогам первой части чемпионата «Динамо» занимает второе место в таблице российского чемпионата, отставая от питерского «Зенита» на два очка.