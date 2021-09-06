Российский форвард покинул УНИКС

Казанский УНИКС покинул форвард Александр Разумов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Разумов был последним игроком прошлогоднего состава УНИКСа, чья судьба до сего дня не была официально известна, хотя давно было понятно, что он не останется в команде.

Из прошлогоднего состава УНИКСа новые контракты подписали Джон Браун, Айзея Канаан, Георгий Жбанов, Артем Клименко и Дмитрий Узинский. Десять игроков покинули команду, а на смену им пришли девять новичков. Впрочем, с одним из них, это американский форвард Уилл Томас, клуб неожиданно расстался через полтора месяца после заключения соглашения без какого-либо объяснения причин.

При этом информация ряда Telegram-каналов об интересе УНИКСа к недавнему игроку подмосковных «Химок» Сергею Моне не соответствует действительности, сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» президент казанского клуба Евгений Богачев.

Завтра на своей площадке УНИКС проведет четвертый по счету в межсезонье контрольный матч с клубом Единой лиги ВТБ — пермской «Пармой». Позднее, 11 и 12 сентября, в Стамбуле казанцы сыграют на представительном турнире с участием местного «Фенербахче», французского «Монако» и сербского «Партизана».

У себя дома 23 сентября казанцы стартуют в чемпионате ВТБ матчем с краснодарским «Локомотивом-Кубанью». 1 октября дома же УНИКС проведет первую встречу в Евролиге с питерским «Зенитом».