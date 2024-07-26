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Общество 26 июля 2024 21:48

Российский Фонд кино поддержит 28 кинопроектов

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Российский Фонд кино дофинансирует 28 проектов от компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства. Общая сумма поддержки превысит 2 млрд рублей.

«По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 28 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства», — отмечает пресс-служба фонда.

Дофинансирование получат следующие фильмы:

  • «1812», ООО «Пиманов и партнеры»
  • «(Не) искусственный интеллект», ООО «Рэд Стар Филмс»
  • «99-й», АНО «Медиа Юниверсал Ивент»
  • «Авиатор», ООО «КИНО ТВ»
  • «Альпийская баллада», ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»
  • «Ангелы Ладоги», ООО «Мастерская»
  • «Батька Минай. Партизанская легенда», ООО Студия «ВоенФильм»
  • «Быстрей врага», АО «ВайТ Медиа»
  • «Вниз», ООО «Вайс Филмс»
  • «Дед», ООО «МЕМ»
  • «Детский лагерь смерти», ООО «Триикс Медиа»
  • «Злой город», ООО «РБ ПРОДАКШН»
  • «Колотун», ООО «Зебра»
  • «Королёк моей любви: Рамаш и Шамар», ООО «МайВэйСтудия»
  • «Красавица», ООО «Проспект Мира»
  • «Красный шелк», ООО «НОТА БЕНЕ»
  • «Кулачный бой», ООО «МЕМ»
  • «Кумпарсита», ООО «Н2О ПРОДАКШН»
  • «Левша», ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»
  • «Лермонтов», ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн»
  • «Литвяк», ООО «Студия "28 Панфиловцев"»
  • «Матушка», ООО «А-ПРОДАКШН»
  • «Паромщик», АНО «Творческая студия "СТЕЛЛА"»
  • «Роднина», ООО «Голд медиа Продакшн»
  • «Тимур и его команда», ООО «КИНОБАЗА»
  • «Федя. Народный футболист», ООО "Продюсерский центр «Сделано в "ДЕЛО"»
  • «Шторм», ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»
  • «Щекотун», ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ».

Самую большую поддержку должны получить картины «Детский лагерь смерти» и «Паромщик». Первый фильм расскажет о дружбе трех подростков в концлагере и о нацистской медицине 40-х годов, использующей детскую кровь для лечения солдат. Авторы второй ленты собираются раскрыть конфликт в одном из сел Запорожской области, каждый из жителей которого окажется перед судьбоносным выбором.

#фонд кино
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