Российский Фонд кино поддержит 28 кинопроектов

Российский Фонд кино дофинансирует 28 проектов от компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства. Общая сумма поддержки превысит 2 млрд рублей.

«По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 28 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства», — отмечает пресс-служба фонда.

Дофинансирование получат следующие фильмы:

«1812», ООО «Пиманов и партнеры»

«(Не) искусственный интеллект», ООО «Рэд Стар Филмс»

«99-й», АНО «Медиа Юниверсал Ивент»

«Авиатор», ООО «КИНО ТВ»

«Альпийская баллада», ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»

«Ангелы Ладоги», ООО «Мастерская»

«Батька Минай. Партизанская легенда», ООО Студия «ВоенФильм»

«Быстрей врага», АО «ВайТ Медиа»

«Вниз», ООО «Вайс Филмс»

«Дед», ООО «МЕМ»

«Детский лагерь смерти», ООО «Триикс Медиа»

«Злой город», ООО «РБ ПРОДАКШН»

«Колотун», ООО «Зебра»

«Королёк моей любви: Рамаш и Шамар», ООО «МайВэйСтудия»

«Красавица», ООО «Проспект Мира»

«Красный шелк», ООО «НОТА БЕНЕ»

«Кулачный бой», ООО «МЕМ»

«Кумпарсита», ООО «Н2О ПРОДАКШН»

«Левша», ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»

«Лермонтов», ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн»

«Литвяк», ООО «Студия "28 Панфиловцев"»

«Матушка», ООО «А-ПРОДАКШН»

«Паромщик», АНО «Творческая студия "СТЕЛЛА"»

«Роднина», ООО «Голд медиа Продакшн»

«Тимур и его команда», ООО «КИНОБАЗА»

«Федя. Народный футболист», ООО "Продюсерский центр «Сделано в "ДЕЛО"»

«Шторм», ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»

«Щекотун», ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ».

Самую большую поддержку должны получить картины «Детский лагерь смерти» и «Паромщик». Первый фильм расскажет о дружбе трех подростков в концлагере и о нацистской медицине 40-х годов, использующей детскую кровь для лечения солдат. Авторы второй ленты собираются раскрыть конфликт в одном из сел Запорожской области, каждый из жителей которого окажется перед судьбоносным выбором.