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Российский Фонд кино поддержит 28 кинопроектов
Российский Фонд кино дофинансирует 28 проектов от компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства. Общая сумма поддержки превысит 2 млрд рублей.
«По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 28 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства», — отмечает пресс-служба фонда.
Дофинансирование получат следующие фильмы:
- «1812», ООО «Пиманов и партнеры»
- «(Не) искусственный интеллект», ООО «Рэд Стар Филмс»
- «99-й», АНО «Медиа Юниверсал Ивент»
- «Авиатор», ООО «КИНО ТВ»
- «Альпийская баллада», ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»
- «Ангелы Ладоги», ООО «Мастерская»
- «Батька Минай. Партизанская легенда», ООО Студия «ВоенФильм»
- «Быстрей врага», АО «ВайТ Медиа»
- «Вниз», ООО «Вайс Филмс»
- «Дед», ООО «МЕМ»
- «Детский лагерь смерти», ООО «Триикс Медиа»
- «Злой город», ООО «РБ ПРОДАКШН»
- «Колотун», ООО «Зебра»
- «Королёк моей любви: Рамаш и Шамар», ООО «МайВэйСтудия»
- «Красавица», ООО «Проспект Мира»
- «Красный шелк», ООО «НОТА БЕНЕ»
- «Кулачный бой», ООО «МЕМ»
- «Кумпарсита», ООО «Н2О ПРОДАКШН»
- «Левша», ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»
- «Лермонтов», ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн»
- «Литвяк», ООО «Студия "28 Панфиловцев"»
- «Матушка», ООО «А-ПРОДАКШН»
- «Паромщик», АНО «Творческая студия "СТЕЛЛА"»
- «Роднина», ООО «Голд медиа Продакшн»
- «Тимур и его команда», ООО «КИНОБАЗА»
- «Федя. Народный футболист», ООО "Продюсерский центр «Сделано в "ДЕЛО"»
- «Шторм», ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»
- «Щекотун», ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ».
Самую большую поддержку должны получить картины «Детский лагерь смерти» и «Паромщик». Первый фильм расскажет о дружбе трех подростков в концлагере и о нацистской медицине 40-х годов, использующей детскую кровь для лечения солдат. Авторы второй ленты собираются раскрыть конфликт в одном из сел Запорожской области, каждый из жителей которого окажется перед судьбоносным выбором.
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