«Душевный код» народов Евразии: в Казани открылась выставка лоскутного узора

В Национальном музее РТ накануне Дня народного единства открылась выставка «Лоскутный узор: традиции и искусство народов Евразии» из собрания Российского этнографического музея. Она вобрала в себя более 120 экспонатов, представляющих ретроспективу лоскутного рукоделия от Центральной России до Дальнего Востока, от Русского Севера до Средней Азии и Кавказа.

«Внимательный посетитель увидит, что, несмотря на то, что сами изделия разнообразны, в действительности мастера использовали всего две техники — это аппликация и вшивание встык», — рассказала заместитель директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Наталья Прокопьева.

Фото: © Михаил Захаров

Она пояснила, что лоскутная мозаика — это формообразующий прием, позволяющий посредством соединения лоскутков создавать новое полотно любой конфигурации, а вот лоскутная аппликация — фактурообразующий прием, с помощью которого ткань-основа расшивается лоскутками, которые образуют изобразительный или орнаментальный декор.

На экспозиции представлены элементы костюма, предметы интерьера, игрушки разных народностей, в основе которых оригинальные конструкции из кусочков ткани. Удмуртские платки, татарские головные уборы, русские свивальники, белорусские кисеты, финские покрывала — только отдельные штрихи популярного вида народного творчества, который имеет многовековую историю и традиции.

«Лоскутное шить принято считать традиционно русским. Это ошибочно — здесь мы видим, что этой техникой владеют многие народы. И хотя произведения лоскутного шитья не принято причислять к культурному коду, я думаю, что их можно причислить к коду душевному. Ведь сквозь эту технику мастерицы передают тепло своих рук и тепло своих душ», — уверена директор Национального музея Республики Татарстан Алиса Вяткина.

Фото: © Михаил Захаров

На выставке можно и самому опробовать лоскутное шитье в рамках мастер-классов, а профессионалы смогут улучшить свое мастерство на специально организованных воркшопах от мастеров.

Экспозиция «Лоскутный узор» — наглядное подтверждение универсальности данного вида творчества, но в то же время и уникальности его воплощения разными народами с конца XIX века и до наших дней.

Фото: © Михаил Захаров

Выставочный проект проводится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура», реализуемого по указу Президента России Владимира Путина.

Выставка пробудет в Казани лишь до 17 ноября. Далее коллекция отправится в Башкортостан.