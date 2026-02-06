news_header_top
Общество 6 февраля 2026 18:16

Российский экспортный центр открыл представительство в Татарстане

Российский экспортный центр открыл представительство в Республике Татарстан. Об этом сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани, передает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Она отметила, что республика демонстрирует высокий экспортный потенциал и развитые партнерские связи с зарубежными странами, в том числе с государствами исламского мира. С учетом этих факторов, по ее словам, открытие представительства РЭЦ в Казани стало важным и ожидаемым шагом, к которому стороны готовились заранее.

Руководителем Представительства Российского экспортного центра в Республике Татарстан назначена Светлана Боброва. Ранее она работала в Гарантийном фонде Республики Татарстан, подведомственном Министерству экономики РТ.

