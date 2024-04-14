Российский экспорт вырос в марте на треть

В первом квартале 2024-го экспорт российских товаров в марте вырос до 40 млрд долларов (+30–40% по сравнению с январем и февралем). Импорт товаров не изменился - 22,9 млрд долларов. А профицит торговли товарами увеличился до 16,7 млрд долларов — это максимум с декабря 2022 года, пишет РБК.

Эксперты отметили, что показатели торгового баланса высокие, рост экспорта — уверенный, но в целом динамика стабильна. Стоит понимать, что экспорт вырос в связи с сезонностью и дорогой нефтью, говорит ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко.

При этом платежный баланс показывает ту сумму, которую должны заплатить по контракту, а не сколько получают по факту, объясняет старший научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. Также не сразу приходит и валютная выручка, пишут Полевой и «Твердые цифры». Экономисты говорят, что такой вывод напрашивается исходя из роста дебиторской задолженности нерезидентов перед российскими экспортерами.

Еще одно доказательство «задержки» - стабильный курс доллара. Валюта никак не реагирует на рост профицита торговли, а это говорит о том, что деньги не пришли на валютный рынок РФ, говорит научный сотрудник ИЭП им. Е.Т. Гайдара Дмитрий Кузнецов.

Импорт товаров с поправкой на сезонность сократился значительно, утверждают экономисты «Твердых цифр». Снижение импорта в марте на 18% к марту 2023 года — «это серьезный сигнал», рассказывает Гнидченко. Причем на динамику импорта влияют сложности с оплатой, обострившиеся после декабрьского указа президента США Джо Байдена о введении санкций против иностранных банков, которые помогали поставлять в РФ некоторые товары.

Сложности с расчетами за импорт приводят к тому, что товары по ряду контрактов уже сейчас фактически не завозят в Россию, следовательно, и не отражаются в статистике, говорит Кузнецов. Если российский экспорт может быть вывезен еще до получения оплаты (и тогда отражается в статистике), аналогичный подход с импортом, вероятно, невозможен.

«По всей видимости, товары отправляют в Россию только после получения оплаты поставщиком, а поскольку есть трудности с оплатой товара, объем отправок в РФ сокращают», — рассуждает эксперт.

На замедление импорта могло повлиять и охлаждение спроса внутри страны, предполагает Гнидченко. Это итог жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Однако, не исключено, если проблемы с оплатой решатся, то проявится эффект отложенного спроса в будущем, но говорить об этом пока рано, констатирует Кузнецов.