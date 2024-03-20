Российский экспорт шоколада с 2017 года вырос на 40%

В 2023 году Россия экспортировала шоколада на 781 млн долларов. Причем за последние семь лет объем экспорта вырос на 40%, рассказал замруководителя центра «Агроэкспорт» Андрей Кучеров. Он подчеркнул, что шоколад – это ключевой сегмент российского кондитерского экспорта, пишет ТАСС.

Выросли у РФ и поставки сахаристых изделий (+46% за год), а также поставки мучных кондитерских изделий (+84%).

Среди покупателей российских шоколадок: Узбекистан (объем экспорта вырос в 4,2 раза), Казахстан (в 2 раза нарастила РФ объем экспорта туда за год), Белоруссия (+77% за год) и Китай.

Спикер, в свою очередь, видит широкие перспективы для экспорта кондитерских изделий РФ. Среди перспективных направлений он выделил Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты и Юго-Восточную Азию.