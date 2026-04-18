Российский дзюдоист Арбузов выиграл чемпионат Европы в Тбилиси

Россиянин Тимур Арбузов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси, сообщает РИА Новости.

В субботу в финальном поединке в весовой категории до 81 кг Арбузов одержал победу над трехкратным чемпионом мира и Европы грузином Тато Григалашвили.

Арбузову 22 года. В 2025 году он стал победителем чемпионата мира в Будапеште и чемпионата Европы в Подгорице. В феврале россиянин был удостоен премии Международной федерации дзюдо (IJF) в номинации «Спортсмен года».

Исполком IJF 27 ноября 2025 года принял решение о возвращении права российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Тбилиси россияне выступают с флагом и гимном.