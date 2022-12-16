Российский дипломат: Переговоры по газовому союзу РФ, Узбекистана и Казахстана еще идут

Переговоры по газовому союзу России, Узбекистана и Казахстана продолжаются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Юрия Сентюрина.

Собеседник отметил, что в Москве обратили внимание на то, как в СМИ появляются «цитаты наших партнеров по переговорам, вырванные из контекста», и заявил, что этим интерпретациям о ходе дискуссий доверять не стоит.

«...Узбекистана особенно, на этом акцент делается. И на этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело. И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены», – рассказал Сентюрин.

В конце ноября Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Кремле обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном.