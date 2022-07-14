Российский дипломат объяснил удар по Виннице уничтожением базы ВСУ

Удар по Дому офицеров в Виннице российские военные нанесли из-за того, что в нем располагались Вооруженные силы Украины, заявил старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов. С таким объяснением он выступил в ходе политического форума с участием киевской стороны.

Представитель украинской делегации обвинил российских военных в ударе по центру Винницы. «Россия наносит удары только по военным объектам на Украине. И удар по Виннице был нанесен по дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины», - ответил Варганов (цитата по РИА Новости).

При этом дипломат обвинил Украину в ударе по Новой Каховке, из-за которого пострадали и погибли мирные жители, и добавил, что ВСУ продолжают обстрелы Донецка.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на минобороны заявила, что в Доме офицеров базировался временный пункт размещения националистов.