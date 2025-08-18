Российский деловой центр разъяснил, что можно и нельзя вывозить из Афганистана

Фото Российского делового центра в Афганистане

В связи с популяризацией афганского туристического направления в различных российских СМИ Российский деловой центр в Афганистане разъяснил, какие товары и сувениры можно вывозить из страны, а какие находятся под запретом.

«Афганистан – страна с богатой историей, уникальными памятниками архитектуры, интересными бизнес-проектами, гостеприимным населением. Но в первую очередь нашим гражданам, направляющимся в эту страну, нужно учитывать, что в Афганистане исламские законы», – поделился с журналистом «Татар-информа» глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Как правило, при посещении той или иной провинции необходимо брать разрешение у местных органов и указывать цель посещения. Одежда и поведение должны быть в соответствии с местными традициями. Женщины должны быть в сопровождении мужчин или родственников. Нельзя завозить в страну алкогольную продукцию или религиозную литературу, не соответствующую религиозным канонам Исламского Эмирата.

Запрещено вывозить из Афганистана произведения искусства, антиквариат, старинные книги, рукописи и другие предметы, представляющие культурную или материальную ценность, даже если что-то из этого списка было официально приобретено в местных магазинах и у уличных торговцев.

Находясь в стране, внимательно отнеситесь к фото- и видеосъемке, а также их публикациям в соцсетях. Особое внимание нужно уделять лицам из числа местного населения, которые предлагают свои услуги в качестве сопровождения в туре. Последнее происшествие с известным российским молодым ученым Святославом Кавериным связано с проблемой компетенции сопровождающих лиц.

Этнографа Святослава Каверина задержали месяц назад в Афганистане. Суть претензий к российскому этнографу до конца не понятна. По его словам, его задержали из-за того, что он купил сувениры в местной лавке, которые местные власти могли принять за антиквариат, а в таком случае на вывоз требуется отдельное разрешение.

«Российский МИД пытается разобраться в ситуации», – пояснил Рустам Хабибуллин.