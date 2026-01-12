Российский центр в Афганистане: 2026-й – год развития отношений между РТ и Афганистаном

Фото: Telegram-канал Российского делового центра в Афганистане

Российский деловой центр в Афганистане считает, что наступивший 2026-й станет годом развития торгово-экономических взаимоотношений между Татарстаном и Афганистаном.

«Татарстан – самый активный российский регион на афганском треке. Осенью 2023 года в Казани состоялось заседание Московского формата консультаций по Афганистану с участием России, Афганистана, стран Азии и Ближнего Востока, в котором принял участие и Российский деловой центр. В результате совместной кропотливой работы летом 2025 года Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан», – напомнил в разговоре с журналистом «Татар-информа» руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустем Хабибуллин.

«Состоялся официальный визит делегации Республики Татарстан в Кабул. Идут консультации об открытии Торгового представительства Татарстана в Афганистане. До этого в столицу Татарстана не раз приезжали члены Правительства Афганистана во главе с первым вице-премьером по экономике Абдулом Гани Барадаром. Также на площадке нашего центра заработал Российско-Афганский инвестиционный совет (РАИС)», – добавил собеседник агентства.