Десантируемый российский бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» получил разрешение на экспорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы внешнеэкономической деятельности компании-разработчика «Ремдизель» Булата Зайнутдинова.

Зайнутдинов рассказал, что в этом году компания получила полное разрешение на экспорт «Тайфуна-ВДВ». Это единственный в мире бронеавтомобиль, способный десантироваться парашютным способом. Он добавил, что это очень конкурентная техника для мирового рынка.

«Тайфун-ВДВ» оснащен двигателем мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час и имеет запас хода в 1,2 тыс. километров. Броня обеспечивает защитой от взрыва до 6 килограммов тротила под колесом или 4 килограммов под днищем. Машина является аэродесантируемой.

«Тайфуны» для Воздушно-десантных войск вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой и, по словам разработчиков, способны поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы. Причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.

«Тайфун-ВДВ» принят на снабжение ВДВ, первая партия машин поступит в войска в ближайшее время.